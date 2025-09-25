flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1988
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:3 USD
Средняя цена (PROOF):35 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2946 проданному на аукционе Katz Auction за 50 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Numismatica Italia - 11 июля 2025
ПродавецNumismatica Italia
Дата11 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 7 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата7 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 30 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата30 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 16 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата16 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 2 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата2 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Russiancoin - 14 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата14 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Где купить?
Россия 5 рублей 1988 "Памятник “Тысячелетие России”" на аукционе AURORA - 25 сентября 2025
ПродавецAURORA
Дата25 сентября 2025
СохранностьPROOF
К аукциону

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”" составляет 3 USD для регулярного чекана и 35 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”"?

Для продажи 5 рублей 1988 года "Памятник “Тысячелетие России”" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

