5 рублей 1988 года "Памятник Петру I" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1988
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:3 USD
Средняя цена (PROOF):20 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Numisbalt за 38 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 CAMEO NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF69 CAMEO NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 5 сентября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата5 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 4 апреля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата4 апреля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 21 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата21 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 7 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата7 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 7 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата7 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Coins NB - 18 февраля 2024
ПродавецCoins NB
Дата18 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Luna Coins., Ltd. - 4 февраля 2024
ПродавецLuna Coins., Ltd.
Дата4 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Stack's - 25 августа 2023
ПродавецStack's
Дата25 августа 2023
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 6 августа 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата6 августа 2023
СохранностьAU
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе Coinhouse - 13 мая 2023
ПродавецCoinhouse
Дата13 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Памятник Петру I" на аукционе AURORA - 25 сентября 2025
ПродавецAURORA
Дата25 сентября 2025
СохранностьPROOF
К аукциону

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I" составляет 3 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I"?

Для продажи 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
