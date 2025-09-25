flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1990 года "Матенадаран" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1990 года "Матенадаран" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1990 года "Матенадаран" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1990
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:10 USD
Средняя цена (PROOF):25 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1990 года "Матенадаран" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1990 года "Матенадаран". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1812 проданному на аукционе Numisbalt за 36 EUR. Торги состоялись 22 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Zöttl - 2 августа 2025
ПродавецZöttl
Дата2 августа 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Klondike Auction - 21 ноября 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата21 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Klondike Auction - 21 ноября 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата21 ноября 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Russiancoin - 7 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата7 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Russiancoin - 30 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата30 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Russiancoin - 16 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата16 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Russiancoin - 2 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата2 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Матенадаран" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1990 года "Матенадаран"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1990 года "Матенадаран" составляет 10 USD для регулярного чекана и 25 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1990 года "Матенадаран"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1990 года "Матенадаран" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1990 года "Матенадаран"?

Для продажи 5 рублей 1990 года "Матенадаран" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

