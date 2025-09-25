flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1991 года "Архангельский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1991 года "Архангельский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1991 года "Архангельский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1991
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):40 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1991 года "Архангельский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года "Архангельский собор". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 62565 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 12 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Heritage - 2 января 2025
ПродавецHeritage
Дата2 января 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Coins NB - 23 ноября 2024
ПродавецCoins NB
Дата23 ноября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 17 ноября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата17 ноября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьPF68 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе BAC - 15 декабря 2021
ПродавецBAC
Дата15 декабря 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 7 ноября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата7 ноября 2021
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Stare Monety - 3 сентября 2021
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Stare Monety - 3 сентября 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Россия 5 рублей 1991 "Архангельский собор" на аукционе AURORA - 25 сентября 2025
ПродавецAURORA
Дата25 сентября 2025
СохранностьPROOF
К аукциону

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1991 года "Архангельский собор"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1991 года "Архангельский собор" составляет 25 USD для регулярного чекана и 40 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1991 года "Архангельский собор"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1991 года "Архангельский собор" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1991 года "Архангельский собор"?

Для продажи 5 рублей 1991 года "Архангельский собор" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1991 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 5 рублейНумизматические аукционы