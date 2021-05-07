flag
5 рублей 1991 года "Давид Сасунский" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1991
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):25 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3215 проданному на аукционе Numisbalt за 40 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Zöttl - 2 августа 2025
ПродавецZöttl
Дата2 августа 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Zöttl - 2 августа 2025
ПродавецZöttl
Дата2 августа 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Russiancoin - 10 июля 2025
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Russiancoin - 10 июля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Russiancoin - 29 мая 2025
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Russiancoin - 29 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата29 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1991 "Давид Сасунский" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский" составляет 25 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский"?

Для продажи 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

