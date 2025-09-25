flag
5 рублей 1989 года "Благовещенский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1989
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
Средняя цена (PROOF):20 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе COINSTORE за 52 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 7 сентября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 сентября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 1 октября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата1 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Nomisma - 24 января 2023
ПродавецNomisma
Дата24 января 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numismática Leilões - 24 января 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата24 января 2023
СохранностьXF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Russiancoin - 12 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата12 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Russiancoin - 24 февраля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе Numisbalt - 19 сентября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата19 сентября 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Где купить?
Россия 5 рублей 1989 "Благовещенский собор" на аукционе AURORA - 25 сентября 2025
ПродавецAURORA
Дата25 сентября 2025
СохранностьPROOF
К аукциону

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор" составляет 20 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор"?

Для продажи 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
