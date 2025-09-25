flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1988 года "Софийский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1988 года "Софийский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1988 года "Софийский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1988
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):25 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1988 года "Софийский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1988 года "Софийский собор". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе BAC Numismatics за 70 EUR. Торги состоялись 27 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе Coins NB - 23 ноября 2024
ПродавецCoins NB
Дата23 ноября 2024
СохранностьPROOF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 27 августа 2024
ПродавецBAC
Дата27 августа 2024
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 20 февраля 2024
ПродавецBAC
Дата20 февраля 2024
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 18 октября 2023
ПродавецBAC
Дата18 октября 2023
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 26 апреля 2023
ПродавецBAC
Дата26 апреля 2023
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 8 июня 2022
ПродавецBAC
Дата8 июня 2022
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 26 января 2022
ПродавецBAC
Дата26 января 2022
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 15 декабря 2021
ПродавецBAC
Дата15 декабря 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 21 июля 2021
ПродавецBAC
Дата21 июля 2021
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 16 июня 2021
ПродавецBAC
Дата16 июня 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе Russiancoin - 13 мая 2021
ПродавецRussiancoin
Дата13 мая 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 10 февраля 2021
ПродавецBAC
Дата10 февраля 2021
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе BAC - 16 декабря 2020
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2020
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе Russiancoin - 29 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата29 октября 2020
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - 24 октября 2020
ПродавецNumisbalt
Дата24 октября 2020
СохранностьMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Россия 5 рублей 1988 "Софийский собор" на аукционе AURORA - 25 сентября 2025
ПродавецAURORA
Дата25 сентября 2025
СохранностьPROOF
К аукциону

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1988 года "Софийский собор"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1988 года "Софийский собор" составляет 25 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1988 года "Софийский собор"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1988 года "Софийский собор" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1988 года "Софийский собор"?

Для продажи 5 рублей 1988 года "Софийский собор" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1988 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 5 рублейНумизматические аукционы