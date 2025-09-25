flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1990 года "Успенский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1990 года "Успенский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1990 года "Успенский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1990
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:10 USD
Средняя цена (PROOF):35 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1990 года "Успенский собор" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1990 года "Успенский собор". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 98255 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 30 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Numisbalt - 7 сентября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 сентября 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 25 сентября 2022
ПродавецKatz
Дата25 сентября 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 8 июня 2022
ПродавецKatz
Дата8 июня 2022
СохранностьPF67 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Успенский собор" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS68 PCGS
Цена
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1990 года "Успенский собор"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1990 года "Успенский собор" составляет 10 USD для регулярного чекана и 35 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1990 года "Успенский собор"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1990 года "Успенский собор" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1990 года "Успенский собор"?

Для продажи 5 рублей 1990 года "Успенский собор" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

