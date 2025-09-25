flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1990 года "Большой дворец" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1990 года "Большой дворец" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1990 года "Большой дворец" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1990
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:4 USD
Средняя цена (PROOF):35 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1990 года "Большой дворец" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1990 года "Большой дворец". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Империя за 4200 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Russiancoin - 14 ноября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата14 ноября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Russiancoin - 28 сентября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата28 сентября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Russiancoin - 25 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата25 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Karamitsos - 11 сентября 2022
ПродавецKaramitsos
Дата11 сентября 2022
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Russiancoin - 12 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата12 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Russiancoin - 24 февраля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Russiancoin - 10 февраля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе BAC - 15 декабря 2021
ПродавецBAC
Дата15 декабря 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе Numisbalt - 19 сентября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата19 сентября 2021
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1990 "Большой дворец" на аукционе BAC - 16 июня 2021
ПродавецBAC
Дата16 июня 2021
СохранностьPROOF
Цена
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1990 года "Большой дворец"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1990 года "Большой дворец" составляет 4 USD для регулярного чекана и 35 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1990 года "Большой дворец"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1990 года "Большой дворец" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1990 года "Большой дворец"?

Для продажи 5 рублей 1990 года "Большой дворец" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

