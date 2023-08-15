flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес29 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1987
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
Средняя цена (PROOF):45 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1718 проданному на аукционе Katz Auction за 135 EUR. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции" составляет 15 USD для регулярного чекана и 45 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции"?

Для продажи 5 рублей 1987 года "70 лет Октябрьской революции" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

