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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1987 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1987
Средняя цена 10 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 копеек 1987
Средняя цена 1 $
Продажи
0 2
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