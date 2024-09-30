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20 копеек 1987 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1987 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1987 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1987
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1987 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе MS67 за 3600 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1987 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Александр - October 26, 2023
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Александр - October 26, 2023
Продавец Александр
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Александр - September 28, 2023
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Александр - September 28, 2023
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1987 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PL66 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 20 копеек 1987 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 20 копеек 1987 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 20 копеек 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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