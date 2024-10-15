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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1987 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1987 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1987 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1987
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1987 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе MS67 за 1300 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1987 на аукционе Александр - December 10, 2020
Россия 3 копейки 1987 на аукционе Александр - December 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 3 копейки 1987 на аукционе Александр - November 5, 2020
Россия 3 копейки 1987 на аукционе Александр - November 5, 2020
Продавец Александр
Дата 5 ноября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1987 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 3 копейки 1987 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1987 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 3 копейки 1987 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1987 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 3 копейки 1987 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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