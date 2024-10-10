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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1987 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1987 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1987 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1987
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1987 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе MS67 за 3800 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1987 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 110 RUB
Россия 2 копейки 1987 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия 2 копейки 1987 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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