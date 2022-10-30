flag
1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1987
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):55 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 25334 проданному на аукционе Heritage Auctions за 260 USD. Торги состоялись 30 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 15 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата15 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 3 апреля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата3 апреля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numismatica Ferrarese - 29 сентября 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата29 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 12 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 октября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьPF68 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Heritage - 30 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата30 октября 2022
СохранностьPF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Katz - 18 сентября 2022
ПродавецKatz
Дата18 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 19 сентября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата19 сентября 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции" составляет 55 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции"?

Для продажи 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

