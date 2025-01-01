1 рубль 1987 года "Лев Толстой". Ошибка даты - 1987 (Россия, РСФСР и СССР)

Где продать монету 1 рубль 1987 года "Лев Толстой". Ошибка даты - 1987?

Для продажи 1 рубль 1987 года "Лев Толстой" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.