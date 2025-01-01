РоссияПериод:1699-1991 1699-1991
1 рубль 1987 года "Лев Толстой". Ошибка даты - 1987 (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Ошибка даты - 1987
Техническая информация
- МеталлМедно-никель
- Вес12,8 гр
- Диаметр31 мм
- Гуртнадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал1 рубль
- Год1987
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету 1 рубль 1987 года "Лев Толстой". Ошибка даты - 1987?
Для продажи 1 рубль 1987 года "Лев Толстой" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
