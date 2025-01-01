flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1987 года "Лев Толстой". Ошибка даты - 1987 (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Ошибка даты - 1987

Аверс монеты - 1 рубль 1987 года "Лев Толстой" Ошибка даты - 1987 - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1987 года "Лев Толстой" Ошибка даты - 1987 - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: nummi.ru

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1987
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету 1 рубль 1987 года "Лев Толстой". Ошибка даты - 1987?

Для продажи 1 рубль 1987 года "Лев Толстой" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

