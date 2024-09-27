Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1987 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1987 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе MS67 за 1600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 74 RUB
Продавец Александр
Дата 10 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где продать?
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