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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1987 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1987 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1987 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1987
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1987 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе MS67 за 1600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 74 RUB
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Александр - December 10, 2020
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Александр - December 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1987 на аукционе Александр - November 5, 2020
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Александр - November 5, 2020
Продавец Александр
Дата 5 ноября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1987 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Россия 5 копеек 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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