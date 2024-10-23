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10 копеек 1987 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1987 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1987 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1987
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1987 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе AURORA за 35000 RUB. Торги состоялись 19 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1987 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность PL67 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность PL66 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1987 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1987 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе MS67 - November 4, 2021
Продавец MS67
Дата 4 ноября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1987 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1987 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1987 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1987 на аукционе MS67 - April 16, 2020
Продавец MS67
Дата 16 апреля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1987 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1987 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1987 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1987 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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