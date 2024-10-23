Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1987 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1987
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1987 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе AURORA за 35000 RUB. Торги состоялись 19 мая 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 4 ноября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 апреля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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