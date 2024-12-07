flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес14 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1987
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе COINSTORE за 58 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 7 сентября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 сентября 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 4 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата4 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 24 июля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата24 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 17 ноября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата17 ноября 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 7 июля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 июля 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 10 декабря 2023
ПродавецNumisbalt
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьPF68 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1987 "70 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции" составляет 25 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции"?

Для продажи 3 рубля 1987 года "70 лет Октябрьской революции" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

