1 рубль 1987 года "175-летие Бородинского сражения - барельеф" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедно-никель
- Вес12,8 гр
- Диаметр31 мм
- Гуртнадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал1 рубль
- Год1987
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1987 года "175-летие Бородинского сражения - барельеф". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3192 проданному на аукционе Numisbalt за 48 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1987 года "175-летие Бородинского сражения - барельеф"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1987 года "175-летие Бородинского сражения - барельеф" составляет 9 USD для регулярного чекана и 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1987 года "175-летие Бородинского сражения - барельеф"?
Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1987 года "175-летие Бородинского сражения - барельеф" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 рубль 1987 года "175-летие Бородинского сражения - барельеф"?
Для продажи 1 рубль 1987 года "175-летие Бородинского сражения - барельеф" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.