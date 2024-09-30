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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1987 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1987 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1987 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1987
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1987 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе AURORA за 10000 RUB. Торги состоялись 29 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1987 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1987 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1987 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4300 RUB
Россия 15 копеек 1987 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1987 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1987 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 15 копеек 1987 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1987 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1987 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1987 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1987 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Россия 15 копеек 1987 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 15 копеек 1987 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Россия 15 копеек 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1987 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1987 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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