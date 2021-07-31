flag
5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1989
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):6 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2667 проданному на аукционе Katz Auction за 30 EUR. Торги состоялись 31 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 7 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата7 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 30 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата30 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 2 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата2 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 26 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата26 января 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Где купить?
Россия 5 рублей 1989 "Собор Покрова на Рву" на аукционе AURORA - 25 сентября 2025
ПродавецAURORA
Дата25 сентября 2025
СохранностьPROOF
К аукциону

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву" составляет 25 USD для регулярного чекана и 6 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву"?

Для продажи 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

