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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1989
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1989 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе Russiancoin за 500 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (3)
  • Империя (1)
Россия 50 копеек 1989 на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1989 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 50 копеек 1989 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 50 копеек 1989 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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