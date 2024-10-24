Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1989 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1408 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (3)
- MS67 (2)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (1)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск