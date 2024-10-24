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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1989
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1989 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1408 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 5 копеек 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1989 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 5 копеек 1989 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1989 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1989 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1989 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1989 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1989 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1989 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1989 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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