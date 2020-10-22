flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1989
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:5 USD
Средняя цена (PROOF):15 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1803 проданному на аукционе Numisbalt за 44 EUR. Торги состоялись 22 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 47 EUR
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 5 сентября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата5 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Artemide Aste - 1 сентября 2024
ПродавецArtemide Aste
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки CCG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 4 апреля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата4 апреля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 7 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата7 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 25 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 января 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 26 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата26 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 20 июля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата20 июля 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "М.П. Мусоргский" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2023
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский" составляет 5 USD для регулярного чекана и 15 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский"?

Для продажи 1 рубль 1989 года "М.П. Мусоргский" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1989 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 1 рубльНумизматические аукционы