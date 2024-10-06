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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1989
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1989 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 2 копейки 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1989 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 2 копейки 1989 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 2 копейки 1989 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 2 копейки 1989 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1989 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1989 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1989 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1989 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1989 на аукционе Имперская монета - February 22, 2017
Россия 2 копейки 1989 на аукционе Имперская монета - February 22, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF40
Цена
Где купить?
Россия 2 копейки 1989 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS64
К аукциону
Россия 2 копейки 1989 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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