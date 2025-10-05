flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

3 рубля 1989 года ММД "Московский Кремль" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1989 года ММД "Московский Кремль" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1989 года ММД "Московский Кремль" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес34,56 гр
  • Чистого серебра (1 oz) 31,104 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC40,000

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1989
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:45 USD
Средняя цена (PROOF):65 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1989 года ММД "Московский Кремль" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1989 года "Московский Кремль" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Редкие Монеты за 430000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьPROOF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 13 сентября 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 13 сентября 2025
ПродавецRedSquare
Дата13 сентября 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Numisbalt - 7 сентября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Katz - 17 августа 2025
ПродавецKatz
Дата17 августа 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 16 августа 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 16 августа 2025
ПродавецRedSquare
Дата16 августа 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе BAC - 29 июля 2025
ПродавецBAC
Дата29 июля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 19 июля 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 19 июля 2025
ПродавецRedSquare
Дата19 июля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 21 июня 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 21 июня 2025
ПродавецRedSquare
Дата21 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе San Martino - 8 июня 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе San Martino - 8 июня 2025
ПродавецSan Martino
Дата8 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 26 апреля 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 26 апреля 2025
ПродавецRedSquare
Дата26 апреля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата30 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 29 марта 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 29 марта 2025
ПродавецRedSquare
Дата29 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Numisbalt - 9 марта 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 1 марта 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 1 марта 2025
ПродавецRedSquare
Дата1 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 1 февраля 2025
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе RedSquare - 1 февраля 2025
ПродавецRedSquare
Дата1 февраля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Где купить?
Россия 3 рубля 1989 ММД "Московский Кремль" на аукционе Rauch - 5 октября 2025
ПродавецRauch
Дата5 октября 2025
СохранностьUNC
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1989 года ММД "Московский Кремль"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 рубля 1989 года "Московский Кремль" с буквами ММД составляет 45 USD для регулярного чекана и 65 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1989 года "Московский Кремль" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1989 года "Московский Кремль" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1989 года "Московский Кремль" со знаком ММД?

Для продажи 3 рубля 1989 года ММД "Московский Кремль" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
