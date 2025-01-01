flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

Памятные серебряные монеты 3 рубля РСФСР и СССР - Россия

3 рубля 1988

Софийский собор
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1988ММД35,000181
3 рубля 1988

Сребреник Владимира
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1988ЛМД35,000174
3 рубля 1989

Московский Кремль
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1989ММД40,0001112
3 рубля 1989

Первые общерусские монеты
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1989ЛМД40,000174
3 рубля 1990

Флот Петра Великого
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1990ММД40,000177
3 рубля 1990

Петропавловская крепость
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1990ЛМД40,000171
3 рубля 1990

Всемирный саммит по вопросам детей в Нью-Йорке
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1990ЛМД20,000147
3 рубля 1990

Экспедиция Д. Кука
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1990ЛМД25,000141
3 рубля 1991

Большой театр
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1991ЛМД40,000270
3 рубля 1991

Триумфальная арка
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1991ММД40,0003102
3 рубля 1991

Крепость Росс
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1991ЛМД25,000141
3 рубля 1991

Памятник Гагарину
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1991ЛМД35,000050
