Памятные серебряные монеты 3 рубля РСФСР и СССР - Россия
3 рубля 1988Софийский собор
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1988ММД35,000181
3 рубля 1988Сребреник Владимира
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1988ЛМД35,000174
3 рубля 1989Московский Кремль
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1989ММД40,0001112
3 рубля 1989Первые общерусские монеты
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1989ЛМД40,000174
3 рубля 1990Флот Петра Великого
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1990ММД40,000177
3 рубля 1990Петропавловская крепость
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1990ЛМД40,000171
3 рубля 1990Всемирный саммит по вопросам детей в Нью-Йорке
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1990ЛМД20,000147
3 рубля 1990Экспедиция Д. Кука
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1990ЛМД25,000141
3 рубля 1991Большой театр
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1991ЛМД40,000270
3 рубля 1991Триумфальная арка
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1991ММД40,0003102
3 рубля 1991Крепость Росс
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1991ЛМД25,000141
3 рубля 1991Памятник Гагарину
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1991ЛМД35,000050
