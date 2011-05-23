3 рубля 1988 года ЛМД "Сребреник Владимира" (Россия, РСФСР и СССР)

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1988 года ЛМД "Сребреник Владимира"? По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 рубля 1988 года "Сребреник Владимира" с буквами ЛМД составляет 55 USD для регулярного чекана и 40 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1988 года "Сребреник Владимира" с буквами ЛМД? Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1988 года "Сребреник Владимира" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.