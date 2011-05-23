flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

3 рубля 1988 года ЛМД "Сребреник Владимира" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1988 года ЛМД "Сребреник Владимира" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1988 года ЛМД "Сребреник Владимира" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес34,56 гр
  • Чистого серебра (1 oz) 31,104 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC35,000

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1988
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:55 USD
Средняя цена (PROOF):40 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1988 года ЛМД "Сребреник Владимира" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1988 года "Сребреник Владимира" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 1600 CHF. Торги состоялись 23 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Coins NB - 14 декабря 2024
ПродавецCoins NB
Дата14 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Numisbalt - 17 ноября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата17 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Coins NB - 19 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата19 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе InAsta - 17 июня 2024
ПродавецInAsta
Дата17 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе InAsta - 8 февраля 2024
ПродавецInAsta
Дата8 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Coins NB - 28 октября 2023
ПродавецCoins NB
Дата28 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Numisbalt - 1 октября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата1 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Aureo & Calicó - 6 июля 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата6 июля 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Niemczyk - 25 июня 2023
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Niemczyk - 25 июня 2023
ПродавецNiemczyk
Дата25 июня 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 мая 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Numismatica Ranieri - 16 апреля 2023
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата16 апреля 2023
СохранностьPROOF
Цена
Где купить?
Россия 3 рубля 1988 ЛМД "Сребреник Владимира" на аукционе Rauch - 5 октября 2025
ПродавецRauch
Дата5 октября 2025
СохранностьUNC
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1988 года ЛМД "Сребреник Владимира"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 рубля 1988 года "Сребреник Владимира" с буквами ЛМД составляет 55 USD для регулярного чекана и 40 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1988 года "Сребреник Владимира" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1988 года "Сребреник Владимира" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1988 года "Сребреник Владимира" со знаком ЛМД?

Для продажи 3 рубля 1988 года ЛМД "Сребреник Владимира" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
