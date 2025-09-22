flag
3 рубля 1988 года ММД "Софийский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1988 года ММД "Софийский собор" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1988 года ММД "Софийский собор" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес34,56 гр
  • Чистого серебра (1 oz) 31,104 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC35,000

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1988
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:45 USD
Средняя цена (PROOF):40 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1988 года ММД "Софийский собор" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1988 года "Софийский собор" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4673 проданному на аукционе Auction World за 424000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - 7 сентября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Знак - 14 июня 2025
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Знак - 14 июня 2025
ПродавецЗнак
Дата14 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Coins NB - 19 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата19 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе InAsta - 1 апреля 2024
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе InAsta - 1 апреля 2024
ПродавецInAsta
Дата1 апреля 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - 28 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата28 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - 1 октября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата1 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1988 года ММД "Софийский собор"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 рубля 1988 года "Софийский собор" с буквами ММД составляет 45 USD для регулярного чекана и 40 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1988 года "Софийский собор" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1988 года "Софийский собор" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1988 года "Софийский собор" со знаком ММД?

Для продажи 3 рубля 1988 года ММД "Софийский собор" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
