РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

3 рубля 1991 года ММД "Триумфальная арка" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1991 года ММД "Триумфальная арка" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1991 года ММД "Триумфальная арка" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес34,56 гр
  • Чистого серебра (1 oz) 31,104 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC40,000

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1991
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:45 USD
Средняя цена (PROOF):100 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1991 года ММД "Триумфальная арка" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1991 года "Триумфальная арка" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 1200 EUR. Торги состоялись 26 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Russiancoin - 18 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 сентября 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе AURORA - 21 августа 2025
ПродавецAURORA
Дата21 августа 2025
СохранностьPF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Russiancoin - 24 июля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата24 июля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата1 июня 2025
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Klondike Auction - 25 мая 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата25 мая 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе WCN - 17 апреля 2025
ПродавецWCN
Дата17 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе WCN - 3 апреля 2025
ПродавецWCN
Дата3 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе MS67 - 13 марта 2025
ПродавецMS67
Дата13 марта 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Numisbalt - 9 марта 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе WCN - 5 сентября 2024
ПродавецWCN
Дата5 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Numisbalt - 1 сентября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе WCN - 8 августа 2024
ПродавецWCN
Дата8 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 3 рубля 1991 ММД "Триумфальная арка" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1991 года ММД "Триумфальная арка"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 рубля 1991 года "Триумфальная арка" с буквами ММД составляет 45 USD для регулярного чекана и 100 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1991 года "Триумфальная арка" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1991 года "Триумфальная арка" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1991 года "Триумфальная арка" со знаком ММД?

Для продажи 3 рубля 1991 года ММД "Триумфальная арка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

