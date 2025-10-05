flag
3 рубля 1990 года ЛМД "Экспедиция Д. Кука" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1990 года ЛМД "Экспедиция Д. Кука" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1990 года ЛМД "Экспедиция Д. Кука" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес34,56 гр
  • Чистого серебра (1 oz) 31,104 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC25,000

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1990
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:40 USD
Средняя цена (PROOF):45 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1990 года ЛМД "Экспедиция Д. Кука" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1990 года "Экспедиция Д. Кука" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1950 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Rio de la Plata - 13 декабря 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата13 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Numisbalt - 11 февраля 2024
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Numisbalt - 11 февраля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата11 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Numisbalt - 1 октября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата1 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Rare Coins - 21 декабря 2022
ПродавецRare Coins
Дата21 декабря 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе CHS Basel Numismatics - 11 декабря 2022
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата11 декабря 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Coins NB - 26 ноября 2022
ПродавецCoins NB
Дата26 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 ноября 2022
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Coins NB - 15 октября 2022
ПродавецCoins NB
Дата15 октября 2022
СохранностьPF69 NGC
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Coins NB - 10 сентября 2022
ПродавецCoins NB
Дата10 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Numisbalt - 21 мая 2022
ПродавецNumisbalt
Дата21 мая 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1990 ЛМД "Экспедиция Д. Кука" на аукционе Katz - 29 декабря 2021
ПродавецKatz
Дата29 декабря 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1990 года ЛМД "Экспедиция Д. Кука"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 рубля 1990 года "Экспедиция Д. Кука" с буквами ЛМД составляет 40 USD для регулярного чекана и 45 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1990 года "Экспедиция Д. Кука" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1990 года "Экспедиция Д. Кука" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1990 года "Экспедиция Д. Кука" со знаком ЛМД?

Для продажи 3 рубля 1990 года ЛМД "Экспедиция Д. Кука" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

