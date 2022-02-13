flag
3 рубля 1991 года ЛМД "Памятник Гагарину" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1991 года ЛМД "Памятник Гагарину" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1991 года ЛМД "Памятник Гагарину" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес34,56 гр
  • Чистого серебра (1 oz) 31,104 гр
  • Диаметр39 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC35,000

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1991
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:50 USD
Средняя цена (PROOF):65 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1991 года ЛМД "Памятник Гагарину" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1991 года "Памятник Гагарину" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 90035 проданному на аукционе Heritage Auctions за 550 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 7 сентября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numismatica Ferrarese - 30 марта 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата30 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Rio de la Plata - 13 декабря 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата13 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 17 ноября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата17 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Coins.ee - 6 октября 2024
ПродавецCoins.ee
Дата6 октября 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numismatica Ferrarese - 29 сентября 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата29 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 1 сентября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьPF30
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 11 февраля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата11 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1991 ЛМД "Памятник Гагарину" на аукционе Numisbalt - 10 декабря 2023
ПродавецNumisbalt
Дата10 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1991 года ЛМД "Памятник Гагарину"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 рубля 1991 года "Памятник Гагарину" с буквами ЛМД составляет 50 USD для регулярного чекана и 65 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1991 года "Памятник Гагарину" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1991 года "Памятник Гагарину" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1991 года "Памятник Гагарину" со знаком ЛМД?

Для продажи 3 рубля 1991 года ЛМД "Памятник Гагарину" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

