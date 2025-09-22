3 рубля 1990 года ММД "Флот Петра Великого" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес34,56 гр
- Чистого серебра (1 oz) 31,104 гр
- Диаметр39 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC40,000
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал3 рубля
- Год1990
- Монетный дворМосква
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1990 года "Флот Петра Великого" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 650 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 3 рубля 1990 года ММД "Флот Петра Великого"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 рубля 1990 года "Флот Петра Великого" с буквами ММД составляет 45 USD для регулярного чекана и 50 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1990 года "Флот Петра Великого" с буквами ММД?
Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1990 года "Флот Петра Великого" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 3 рубля 1990 года "Флот Петра Великого" со знаком ММД?
Для продажи 3 рубля 1990 года ММД "Флот Петра Великого" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.