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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

150 рублей 1989 года ЛМД "Стояние на Угре" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1989 года ЛМД "Стояние на Угре" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1989 года ЛМД "Стояние на Угре" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1989
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1989 года "Стояние на Угре" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3750 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1763 USD. Торги состоялись 25 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1272 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия 150 рублей 1989 ЛМД "Стояние на Угре" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 150 рублей 1989 "Стояние на Угре" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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