Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1989 года ЛМД "Стояние на Угре" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1989
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1989 года "Стояние на Угре" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3750 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1763 USD. Торги состоялись 25 января 2015.
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1272 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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