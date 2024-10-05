150 рублей 1989 года ЛМД "Стояние на Угре" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1989 года "Стояние на Угре" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3750 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1763 USD. Торги состоялись 25 января 2015.

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