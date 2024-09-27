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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Памятные платиновые 150 рублей РСФСР и СССР - Россия

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150 рублей 1977

Олимпиада - 1980. Эмблема
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 ЛМД 9,910 24,160 4 181
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150 рублей 1978

Олимпиада - 1980. Дискобол
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 ЛМД 13,403 19,853 2 190
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150 рублей 1979

Олимпиада - 1980. Античные борцы
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 ЛМД 13,578 18,978 2 164
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150 рублей 1979

Олимпиада - 1980. Античные колесницы
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 ЛМД 9,728 17,078 1 175
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150 рублей 1980

Олимпиада - 1980. Античные бегуны
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 ЛМД 7,820 12,870 2 92
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150 рублей 1988

Слово о полку Игореве
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 ЛМД 16,000 2 82
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150 рублей 1989

Стояние на Угре
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 ЛМД 16,000 1 69
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150 рублей 1990

Полтавская битва
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 ЛМД 16,000 1 50
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150 рублей 1990

Корабль Святой Гавриил
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 ЛМД 6,500 1 39
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150 рублей 1991

Отечественная война 1812 года
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 ЛМД 16,000 1 51
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150 рублей 1991

Иоанн Вениаминов
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 ЛМД 6,500 1 37
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