Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Памятные платиновые 150 рублей РСФСР и СССР - Россия
150 рублей 1977Олимпиада - 1980. Эмблема
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1977 ЛМД 9,910 24,160 4 181
150 рублей 1978Олимпиада - 1980. Дискобол
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1978 ЛМД 13,403 19,853 2 190
150 рублей 1979Олимпиада - 1980. Античные борцы
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1979 ЛМД 13,578 18,978 2 164
150 рублей 1979Олимпиада - 1980. Античные колесницы
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1979 ЛМД 9,728 17,078 1 175
150 рублей 1980Олимпиада - 1980. Античные бегуны
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1980 ЛМД 7,820 12,870 2 92
150 рублей 1988Слово о полку Игореве
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 ЛМД 16,000 2 82
150 рублей 1989Стояние на Угре
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 ЛМД 16,000 1 69
150 рублей 1990Полтавская битва
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1990 ЛМД 16,000 1 50
150 рублей 1990Корабль Святой Гавриил
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1990 ЛМД 6,500 1 39
150 рублей 1991Отечественная война 1812 года
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1991 ЛМД 16,000 1 51
150 рублей 1991Иоанн Вениаминов
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1991 ЛМД 6,500 1 37
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