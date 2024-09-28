Россия Период: 1699-1991 1699-1991
150 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Платина (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 28,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,820
- Тираж PROOF 12,870
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 150 рублей
- Год 1980
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 38242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
886 $
Цена в валюте аукциона 140000 JPY
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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