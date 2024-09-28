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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

150 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 150 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 150 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" - цена платиновой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Платина (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистой платины (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 28,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,820
  • Тираж PROOF 12,870

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 150 рублей
  • Год 1980
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 38242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
886 $
Цена в валюте аукциона 140000 JPY
Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность UNC
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Karamitsos - September 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Jean ELSEN - September 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 сентября 2022
Сохранность UNC
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Где купить?
Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
К аукциону
Россия 150 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 150 рублей 1980 "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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