150 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 150 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Античные бегуны" со знаком ЛМД. Это платиновая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 38242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

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