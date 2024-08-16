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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1980 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) Сеятель
Средняя цена 880 $
Продажи
0 300
Аверс
Реверс
Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) Сеятель
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 49
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