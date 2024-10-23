Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1980 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1980
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1980 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3319 проданному на аукционе Katz Auction за 52 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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