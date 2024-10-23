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1 рубль 1980 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1980 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1980
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1980 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3319 проданному на аукционе Katz Auction за 52 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1980 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1980 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 1 рубль 1980 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1980 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 1 рубль 1980 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1980 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1980 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1980 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1980 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 1 рубль 1980 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 1 рубль 1980 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1980 на аукционе Империя - November 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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