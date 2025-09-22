flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC126,220
  • Тираж PROOF95,420

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1980
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):15 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2714 проданному на аукционе Katz Auction за 59 EUR. Торги состоялись 24 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Russiancoin - 14 ноября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата14 ноября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Numismática Leilões - 18 апреля 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата18 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Денга1700 - 17 декабря 2020
ПродавецДенга1700
Дата17 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Coinhouse - 28 сентября 2019
ПродавецCoinhouse
Дата28 сентября 2019
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Auction World - 15 октября 2017
ПродавецAuction World
Дата15 октября 2017
СохранностьPF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1980 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" с буквами ЛМД составляет 25 USD для регулярного чекана и 15 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" со знаком ЛМД?

Для продажи 5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конная игра исинди" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

