Памятные серебряные монеты 5 рублей РСФСР и СССР - Россия

5 рублей 1977Олимпиада - 1980. Ленинград
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1977ЛМД205,411121,4170161977ММД205,411121,41701
5 рублей 1977Олимпиада - 1980. Таллин
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1977ЛМД251,562122,167091977ММД251,562122,167019
5 рублей 1977Олимпиада - 1980. Киев
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1977ЛМД250,037121,137039
5 рублей 1977Олимпиада - 1980. Минск
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1977ЛМД250,040121,137041
5 рублей 1978Олимпиада - 1980. Плавание
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1978ЛМД226,655118,353126
5 рублей 1978Олимпиада - 1980. Бег
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1978ЛМД225,653118,353033
5 рублей 1978Олимпиада - 1980. Конный спорт
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1978ЛМД220,603118,409021978ММД220,603118,409012
5 рублей 1978Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1978ЛМД220,583119,143041978ММД220,583119,143013
5 рублей 1979Олимпиада - 1980. Метание молота
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1979ЛМД201,078107,928021979ММД201,078107,928014
5 рублей 1979Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1979ЛМД207,078107,928031979ММД207,078107,928015
5 рублей 1980Олимпиада - 1980. Гимнастика
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420011
5 рублей 1980Олимпиада - 1980. Стрельба из лука
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1980ЛМД126,22095,420011980ММД126,22095,42007
5 рублей 1980Олимпиада - 1980. Городки
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1980ЛМД126,22095,420015
5 рублей 1980Олимпиада - 1980. Конная игра исинди
ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи1980ЛМД126,22095,420016
