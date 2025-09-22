flag
5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Тираж UNC220,583
  • Тираж PROOF119,143

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
Средняя цена (PROOF):20 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1677 проданному на аукционе Katz Auction за 22 EUR. Торги состоялись 14 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьPROOF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" с буквами ЛМД составляет 15 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" со знаком ЛМД?

Для продажи 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

