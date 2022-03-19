flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Тираж UNC220,583
  • Тираж PROOF119,143

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Цены на аукционах (13)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7083 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 75 EUR. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе AURORA - 28 августа 2025
ПродавецAURORA
Дата28 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе AURORA - 21 августа 2025
ПродавецAURORA
Дата21 августа 2025
СохранностьMS70 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе BAC - 14 ноября 2023
ПродавецBAC
Дата14 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе BAC - 6 июня 2023
ПродавецBAC
Дата6 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе Numismatica Ferrarese - 3 апреля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата3 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 октября 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе Soler y Llach - 27 октября 2017
ПродавецSoler y Llach
Дата27 октября 2017
СохранностьAU
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе HERVERA - 26 октября 2017
ПродавецHERVERA
Дата26 октября 2017
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" с буквами ММД составляет 10 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" со знаком ММД?

Для продажи 5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Прыжки в высоту" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1978 годаВсе российские монетыроссийские серебряные монетыроссийские монеты номиналом 5 рублейНумизматические аукционы