5 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр33 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC207,078
- Тираж PROOF107,928
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал5 рублей
- Год1979
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
