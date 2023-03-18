flag
5 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC207,078
  • Тираж PROOF107,928

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1979
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
Средняя цена (PROOF):15 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7233 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 90 EUR. Торги состоялись 18 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьMS68 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе BAC - 14 ноября 2023
ПродавецBAC
Дата14 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе BAC - 6 июня 2023
ПродавецBAC
Дата6 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Rare Coins - 19 октября 2022
ПродавецRare Coins
Дата19 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Numismatica Ferrarese - 3 апреля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата3 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 октября 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1979 ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" с буквами ММД составляет 20 USD для регулярного чекана и 15 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" со знаком ММД?

Для продажи 5 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
