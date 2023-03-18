5 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр33 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC207,078
- Тираж PROOF107,928
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал5 рублей
- Год1979
- Монетный дворМосква
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7233 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 90 EUR. Торги состоялись 18 марта 2023.
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" с буквами ММД составляет 20 USD для регулярного чекана и 15 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" с буквами ММД?
Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 рублей 1979 года "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" со знаком ММД?
Для продажи 5 рублей 1979 года ММД "Олимпиада - 1980. Тяжёлая атлетика" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.