5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC220,603
  • Тираж PROOF118,409

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Конный спорт" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР

Сохранность
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена

Где продать монету 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Конный спорт" со знаком ЛМД?

Для продажи 5 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

