5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC220,603
  • Тираж PROOF118,409

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1978
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):15 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (12)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Конный спорт" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5707 проданному на аукционе Cayón Subastas за 110 EUR. Торги состоялись 25 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе AURORA - 21 августа 2025
ПродавецAURORA
Дата21 августа 2025
СохранностьPF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе Zöttl - 22 марта 2025
ПродавецZöttl
Дата22 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 13 GBP
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе BAC - 14 ноября 2023
ПродавецBAC
Дата14 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе BAC - 6 июня 2023
ПродавецBAC
Дата6 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 октября 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1978 ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Конный спорт" с буквами ММД составляет 25 USD для регулярного чекана и 15 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Конный спорт" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Конный спорт" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1978 года "Олимпиада - 1980. Конный спорт" со знаком ММД?

Для продажи 5 рублей 1978 года ММД "Олимпиада - 1980. Конный спорт" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
