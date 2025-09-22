5 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр33 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC126,220
- Тираж PROOF95,420
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал5 рублей
- Год1980
- Монетный дворМосква
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7052 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 90 EUR. Торги состоялись 19 марта 2022.
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" с буквами ММД составляет 30 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" с буквами ММД?
Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" со знаком ММД?
