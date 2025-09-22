flag
5 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC126,220
  • Тираж PROOF95,420

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1980
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
Средняя цена (PROOF):20 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" со знаком ММД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7052 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 90 EUR. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Россия 5 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Россия 5 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" на аукционе Numismatica Ferrarese - 1 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата1 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 5 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" на аукционе Katz - 22 декабря 2022
ПродавецKatz
Дата22 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1980 ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" на аукционе Russiancoin - 30 июня 2016
ПродавецRussiancoin
Дата30 июня 2016
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" с буквами ММД составляет 30 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" с буквами ММД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" с буквами ММД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" со знаком ММД?

Для продажи 5 рублей 1980 года ММД "Олимпиада - 1980. Стрельба из лука" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

