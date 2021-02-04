5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" (Россия, РСФСР и СССР)

Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск"? По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Минск" с буквами ЛМД составляет 20 USD для регулярного чекана и 35 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Минск" с буквами ЛМД? Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Минск" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.