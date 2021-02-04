flag
5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC250,040
  • Тираж PROOF121,137

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1977
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
Средняя цена (PROOF):35 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Минск" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2295 проданному на аукционе Numisbalt за 160 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2021.

Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Klondike Auction - 20 июля 2025
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Klondike Auction - 20 июля 2025
37 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
49 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 19 июня 2025
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Russiancoin - 20 февраля 2025
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 14 января 2025
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Numismatica Ferrarese - 29 декабря 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Numismatica Ferrarese - 1 декабря 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Russiancoin - 14 ноября 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 27 октября 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 27 октября 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 26 июля 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Coins NB - 18 февраля 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Frühwald - 20 января 2024
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Coins NB - 16 декабря 2023
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Россия 5 рублей 1977 ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Сколько стоит серебряная монета РСФСР и СССР 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Минск" с буквами ЛМД составляет 20 USD для регулярного чекана и 35 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Минск" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Минск" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1977 года "Олимпиада - 1980. Минск" со знаком ЛМД?

Для продажи 5 рублей 1977 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Минск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

