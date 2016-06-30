РоссияПериод:1699-1991 1699-1991
5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гимнастика" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр33 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC126,220
- Тираж PROOF95,420
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал5 рублей
- Год1980
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Гимнастика" со знаком ЛМД. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР
Сохранность
Где продать монету 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Гимнастика" со знаком ЛМД?
Для продажи 5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гимнастика" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы