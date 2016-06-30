5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гимнастика" (Россия, РСФСР и СССР)

Где продать монету 5 рублей 1980 года "Олимпиада - 1980. Гимнастика" со знаком ЛМД?

Для продажи 5 рублей 1980 года ЛМД "Олимпиада - 1980. Гимнастика" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.